В Волгограде грабитель убил женщину на глазах у ее детей

Волгоград, , 13:39 — REGNUM В Волгоградской области следователи ищут грабителя, который убил женщину на глазах у ее двух несовершеннолетних детей. Как сообщила 15 октября пресс-служба СУ СК РФ по Волгоградской области, убийство произошло 13 октября. Мужчина ворвался в дом в Городищенском районе и несколько раз ударил погибшую по голове.

Погибшей оказалась 42-летняя женщина. Рано утром ее муж находился на работе, а женщина была дома с двумя детьми — двух и четырех лет. Преступник ворвался в дом, ударил женщину и начал искать ценные вещи.

«От полученных травм женщина скончалась на месте происшествия. Свидетелями произошедшего стали двое маленьких сыновей убитой. Сейчас с ними работают психологи», — говорится в сообщении пресс-службы.

По факту возбуждено уголовное дело по статье «Убийство» (ст. 105 УК РФ). Сейчас устанавливают подозреваемого.