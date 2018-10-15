В Германии двухлетний ребенок устроил ДТП с ущербом в €30 тыс

Леэстер, Германия, , 13:42 — REGNUM €30 тыс. составил ущерб от дорожно-транспортного происшествия, спровоцированного двухлетним ребенком в Тюрингии, пишет издание Der Spiegel 15 октября.

Инцидент произошел в городке Леэстрен. Один из родителей посадил двухлетнюю девочку на водительское сиденье припаркованной машины и отправился к багажнику выгружать вещи. Ребенок случайно снял электронный тормоз и привел машину в движение.

Автомобиль разогнался на наклонной улице, врезался в две другие машины и в забор. Сам ребенок не пострадал, полиция определила ущерб в €30 тыс.