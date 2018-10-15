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Mercedes выпал со второго этажа автопарковки в Москве

Происшествия

Автомобиль обрушился вниз после того, как пробил ограждение

Москва, 15 октября 2018, 13:19 — REGNUM  Со второго этажа крытой парковки торгового центра «Горбушкин двор» в Москве упал автомобиль, передает 15 октября телеканал «РЕН-ТВ».

"Водитель автомобиля Mercedes Benz совершил падение со второго уровня парковки по неустановленной причине», — сообщили в управлении ГИБДД по Москве.

Отмечается, что автомобиль обрушился вниз после того, как пробил ограждение. По сведениям телеканала, в машине находились трое человек, однако все они успели покинуть транспортное средство.

Как сообщало ИА REGNUM, 15 октября в Ольском округе Магаданской области спасатели достали из реки Танон автомобиль «УАЗ», в салоне которого обнаружили тела троих мужчин.

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Дорожно-транспортные происшествия
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