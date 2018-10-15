В Петербурге расследуют дело мужчины, напавшего на врача скорой помощи

Санкт-Петербург, , 13:19 — REGNUM Органы СКР по Санкт-Петербургу приняли к производству уголовное дело, возбужденное ранее полицией по факту нападения на врача скорой помощи во Фрунзенском районе города.

По данным ГУ МВД России по Санкт-Петербургу и Ленобласти, 14 октября в одной из квартир дома 52 по Малой Балканской улице 29-летний мужчина из хулиганских побуждений толкнул обеими руками в грудь врача скорой помощи, а затем схватил его за шею, причинив физическую боль. Было возбуждено уголовное дело по части 2 статьи 116 УК РФ (побои).

«В настоящее время проводятся мероприятия, направленные на установление местонахождения подозреваемого и привлечение его к уголовной ответственности», — сообщили 15 октября в ГСУ СКР по Санкт-Петербургу.

По данным РИА Новости, подозреваемый является братом солиста Мариинского театра Георгия Тодуа. Родственник принимает живое участие в судьбе брата, он уже посетил отдел полиции и нанял брату дорогого адвоката.

Как сообщало ИА REGNUM, минувшим летом был признан виновным мужчина, вызвавший скорую помощь и напавший на прибывшего к нему фельдшера в Петербурге. Он нанес медику два удара кулаком в область нижней челюсти и грудной клетки, причинив легкий вред здоровью. Злоумышленнику было назначено наказание в виде 6 месяцев исправительных работ условно с испытательным сроком на 1 год.

О необходимости ужесточения ответственности за нападения на медиков заявил президент РФ Владимир Путин в марте текущего годав Петербурге на встрече с представителями медицинского сообщества,

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