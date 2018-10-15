Войска ДНР уничтожили украинский разведывательный квадрокоптер

Донецк, , 13:18 — REGNUM Народная милиция Донецкой Народной Республики (ДНР) уничтожила беспилотник ВСУ на юге ДНР, заявил 15 октября начальник пресс-службы управления Народной милиции ДНР Даниил Безсонов, сообщает «Донецкое агентство новостей».

По его словам, украинские боевики пытались при помощи беспилотного летательного аппарата провести воздушную разведку для последующего нанесения ударов по объектам инфраструктуры ДНР. Безсонов добавил, что войска республики уничтожили украинский БПЛА типа квадрокоптер.

Напомним, Минские соглашения от 2014 года запрещают применение беспилотников и боевой авиации вдоль линии фронта в Донбассе обеими сторонами конфликта, за исключением БПЛА Специальной мониторинговой миссии (СММ) ОБСЕ.