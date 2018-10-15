Двое пострадавших в массовом ДТП под Тверью – в тяжелом состоянии

Тверь, , 12:52 — REGNUM Двое пострадавших в массовой автоаварии в Тверской области, произошедшей 15 октября на трассе М-9, остаются в тяжелом состоянии. Об этом ИА REGNUM сообщили в пресс-службе регионального минздрава.

Как сообщало ИА REGNUM, авария произошла в районе деревни Дуброво Западнодвинского района Тверской области: столкнулись восемь транспортных средств, в том числе — пассажирский автобус. В аварии никто не погиб, но 12 человек получили ранения, четверым понадобилась госпитализация.

По последним данным, водители автобуса и одной из грузовых машин находятся в тяжелом состоянии. Они госпитализированы в Нелидовскую и Западнодвинскую центральные районные больницы, пациента из Западнодвинской ЦРБ готовят к доставке в Тверь, в больницу скорой медицинской помощи, вертолетом санавиации.

Еще двое пострадавших находятся в состоянии средней тяжести — водитель грузовой машины и женщина, управлявшая легковым автомобилем, в салоне которого находились трое детей. Никто из детей не пострадал. Пострадавшие госпитализированы в Западнодвинскую ЦРБ. Еще четыре человека, находившиеся в транспортных средствах в момент аварии, обратились в Западнодвинскую и Торопецкую ЦРБ за первой медицинской помощью, все они были осмотрены и отпущены специалистами учреждений.

Отметим, в УМВД основной версией аварии назвали плохую видимость из-за тумана. СКР проводит проверку по факту аварии.

Как сообщало ИА REGNUM, 5 октября страшная авария в Тверской области унесла жизни 13 человек — водитель микроавтобусу выехал на встречную полосу и врезался в рейсовый автобус. Погиб сам водитель и его 12 пассажиров.

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