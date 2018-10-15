В РКЦ «Прогресс» работает госкомиссия по расследованию аварии с «Союзом»

Москва, , 12:43 — REGNUM Государственная комиссия по расследованию нештатной ситуации, возникшей на прошлой неделе во время запуска с космодрома Байконур ракеты-носителя (РН) «Союз-ФГ», приступила к работе на самарском РКЦ «Прогресс» — предприятии-изготовителе ракеты-носителя. Об этом 15 октября сообщает пресс-служба Роскосмоса.

Отмечается, что в работе госкомиссии принимают участие представители предприятия, которые вместе с экспертами ракетно-космической отрасли проводят проверку этапов производства ракеты. Выявленные в ходе работ замечания будут проанализированы и учтены во время подготовки к старту следующих ракет-носителей данного типа.

Напомним, пуск ракеты-носителя «Союз-ФГ» с пилотируемым кораблем «Союз МС-10» был осуществлен 11 октября с первой стартовой площадки Байконура. В состав экипажа на борту корабля вошли космонавт Роскосмоса Алексей Овчинин и астронавт НАСА Ник Хейг. Этот полет завершился неудачно: на третьей минуте полета произошла авария носителя, после чего экипаж перешел в режим баллистического спуска. ЧП стало первым за первым за 35 лет с носителями такого типа.

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