Во Львовской области возмущенные жители заблокировали движение поезда

Мукачево, Украина, , 12:40 — REGNUM Поезд, двигавшийся из Мукачево во Львов, был заблокирован возмущенными пассажирами 14 октября, сообщают «Украинские новости».

Согласно сообщению, пассажиры недовольны тем, что им не хватило места на поезде. В поезде всего четыре вагона, а пассажиров гораздо больше, чем может вместить в себя поезд. «Украинские железные дороги» (УЖД) решили предоставить разгневанным гражданам дополнительный поезд.

Отмечается, что это не первый случай, когда пассажиры поезда «Мукачево — Львов» выходят на протест. Ранее пассажиры также останавливали поезд, протестуя против ужасного состояния вагонов.

Напомним, в августе украинские граждане заблокировали движение поездов во Львов и из Львова на станции «Подзамче» из-за отсутствия свободных место на поездле «Львов — Здолбунов».