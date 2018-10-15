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В Москве начали проверку после гибели мужчины на платформе «Северянин»

Происшествия

По результатам проверки будет принято процессуальное решение

Москва, 15 октября 2018, 12:19 — REGNUM  В Москве проводится доследственная проверка по факту смертельного травмирования мужчины вблизи платформы «Северянин» Ярославского направления Московской железной дороги. Об этом заявила старший помощник руководителя Московского межрегионального следственного управления на транспорте СК РФ Наталья Фёдорова, сообщили корреспонденту ИА REGNUM в пресс-службе Московского следственного управления на транспорте СКР.

«В настоящее время проводятся необходимые проверочные мероприятия, направленные на установление всех обстоятельств и причин случившегося. По результатам проверки будет принято процессуальное решение», — отметили в пресс-службе.

Доследственная проверка производится Следственными органами Московского межрегионального следственного управления на транспорте СК РФ.

Напомним, по предварительным данным, 14 октября 2018 года около 22 часов 10 минут электропоездом № 6853 сообщением «Фрязино — Москва» вблизи платформы «Северянин» Ярославского направления Московской железной дороги был смертельно травмирован мужчина.

Как сообщало ИА REGNUM, поезд «Орск — Москва» смертельно травмировал мужчину 27 сентября возле платформы Радуга Московской железной дороги. Следователи проводят доследственную проверку по факту гибели мужчины под колесами поезда в Московской области.

Читайте подробнее: СК начал проверку после гибели мужчины под колесами поезда в Подмосковье

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