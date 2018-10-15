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Наводнение на юге Франции: премьер-министр посетит департамент Од

Происшествия

«Я поеду туда, как только позволят условия», — заявил Эдуард Филипп

Париж, 15 октября 2018, 12:44 — REGNUM  Премьер-министр Франции Эдуард Филипп объявил, что отправится в департамент Од, где наводнение унесло жизни по меньшей мере шести человек, сообщает Le Figaro.

«Я поеду туда, как только позволят условия — я не хочу вмешиваться в работу спасательных служб, — но я отправлюсь туда сегодня, чтобы оказать поддержку местным властям и пострадавшим от наводнения», — заявил Эдуард Филипп.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, в ночь с 14 на 15 октября в Каркасоне выпало от 160 до 180 мм осадков. В Требе вода поднялась на восемь метров за пять часов. Наводнение в департаменте Од достигло семи метров, беспрецедентного уровня с 1891 года.

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