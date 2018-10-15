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Еще один школьник в Петербурге получил отравление ртутью

Происшествия

Это уже второй случай за последние дни

Санкт-Петербург, 15 октября 2018, 11:59 — REGNUM  Полицейские в Петербурге ведут проверку по факту отравления школьника ртутью в Невском районе города. Это уже второй подобный случай в городе за последнее время.

Как стало известно, 10-летний мальчик был госпитализирован 14 октября в детскую городскую больницу № 5 им. Филатова с острым отравлением парами ртути и острым ринитом.

«Установлено, в конце сентября этого года во двор школы на улице Дыбенко одноклассник принес ртуть», — сообщили в ГУ МВД России по Санкт-Петербургу и Ленобласти.

В ходе проверки полицейские выясняют обстоятельства произошедшего и источник происхождения опасного жидкого металла.

Ранее СМИ сообщали, что в конце сентября 11-летний школьник принес со двора большое количество ртути в квартиру своего дома по улице Евдокима Огнева в Петербурге. На поиск и демеркуризацию жилого помещения специалистам потребовалось целых три дня. Ребенок госпитализирован с отравлением в состоянии средней тяжести.

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Нарушение правил хранения ртути
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