В Казани совершено покушение на известного бизнесмена

Казань, , 11:54 — REGNUM Известный в Казани предприниматель Михаил Скоблионок стал жертвой неизвестных преступников. Утром 15 октября на бизнесмена было совершено покушение — в офисном здании по улице Поперечно-Ноксинской в столице Татарии произошёл взрыв.

В настоящее время Михаил Скоблионок находится в больнице, сообщает «Реальное время». По предварительным данным, в результате взрыва пострадал и помощник предпринимателя.

Следственные органы уже возбудили уголовное дело по ст. 30 ст. 105 УК РФ — покушение на убийство. В качестве основной версии произошедшего следственные органы рассматривают коммерческую деятельность бизнесмена.

По предварительной информации, взрывчатка находилась в пакете, который на имя Михаила Скоблионка доставили в офис. При попытке вскрыть посылку произошёл взрыв.

Михаил Скоблионок является владельцем ЗАО «Такпо». Компания занимается строительством, гостиничным и ресторанным бизнесом, оказывает транспортные услуги. Скоблионоку также принадлежит сеть казанских гостиниц «Регина».

Ведётся розыск преступников.