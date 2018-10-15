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На калужском шинном заводе зарегистрирована вспышка гепатита

Происшествия

Госпитализированы 10 человек

Калуга, 15 октября 2018, 11:29 — REGNUM  В Калужской области 10 работников завода по производству шин для легковых автомобилей ООО «Континентал Калуга» в индустриальном парке «Росва» экстренно госпитализированы с диагнозом вирусный гепатит А, сообщает 15 октября калужская телерадиокомпания «Ника».

"В настоящий момент в центре гигиены и эпидемиологии и в управлении Роспотребнадзора по Калужской области выявляют причину возникновения инфекции. В качестве профилактических мероприятий взяты на анализ пробы воды и пищи, установлены вирусные ловушки на источниках воды. Сотрудники из группы риска, контактировавшие с госпитализированными, направлены на вирусологическое обследование», — заявила телекомпании менеджер по коммуникациям компании Анна Дундукина.

Напомним, что вирус гепатита А передаётся при потреблении загрязнённых продуктов и воды или при контакте с инфицированным человеком.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, на заводе производят шины для легковых автомобилей и легкого коммерческого транспорта популярных в России брендов Continental, Gislaved и Matador. На производстве трудится порядка 800 человек.

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Гепатит
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