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Причиной наезда самолета на людей в Гессене могла быть ошибка пилота

Происшествия

При неудачной посадке погибли две женщины и ребенок

Кассель, Германия, 15 октября 2018, 11:39 — REGNUM  Причиной смертельного инцидента с легкомоторным самолетом Cessna в немецкой земле Гессен могла стать ошибка пилота, передает телеканал N-TV.

Такой версии придерживается руководитель летной школы и начальник аэродрома на горе Вассеркуппе, где произошла трагедия, Хараль Йоргес. По его мнению, погодные условия во время посадки были идеальными.

Эксперты продолжают выяснять причины аварии, работают со свидетелями.

Как сообщало ИА REGNUM, 14 октября в результате неудачной посадки самолет врезался в группу людей за пределами взлетно-посадочной полосы. Погибли две женщины и ребенок.

В самолете находились четверо мужчин. Они не получили ранений, но пережили состояние сильнейшего шока.

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Авиапроисшествия
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