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В пяти областях Украины сохраняется чрезвычайная пожарная опасность

Происшествия

Опасность сохранится в Днепропетровской, Житомирской, Ровненской, Волынской и Львовской областях

В пяти областях Украины сохраняется чрезвычайная пожарная опасность
Иллюстрация: Dsns.gov.ua
Пожарный

Киев, 15 октября 2018, 11:33 — REGNUM  На Украине сохраняется чрезвычайный уровень пожарной опасности в некоторых регионах, сообщает 15 октября пресс-служба государственной службы Украины по чрезвычайным ситуациям (ГСЧС).

Согласно сообщению, в Днепропетровской, Житомирской, Ровненской, Волынской и Львовской областях 15 октября будет сохраняться пятый уровень пожарной опасности. На следующий день, 16 октября, самый высокий уровень пожарной опасности будет в Кировоградской, Закарпатской, Ивано-Франковской, Тернопольской и Черновицкой областях.

Напомним, ранее в Черниговской области произошел пожар на военных складах возле города Ичня. Спасатели эвакуировали более 10 тыс. людей из близлежащих населенных пунктов. На данный момент пиротехники обезвреживают 16-километровую зону вокруг арсенала.

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