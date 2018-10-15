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В Перми обнаружен разлив ртути, ситуация признана чрезвычайной

Происшествия

Разлив опасного вещества произошел возле административного здания

В Перми обнаружен разлив ртути, ситуация признана чрезвычайной
Ртуть

Пермь, 15 октября 2018, 11:27 — REGNUM  В Перми объявили о чрезвычайной ситуации в Свердловском районе. На улице у административного здания обнаружен разлив ртути, сообщили корреспонденту ИА REGNUM в пресс-службе мэрии.

ЧП случилось по адресу ул. 1-я Бахаревская, 53. Сейчас доступ на территорию запрещен. Ведутся демеркуризационные работы.

По данным портала 59.ru, разлитую ртуть обнаружили возле нежилого здания. Барак является аварийным и нежилым. Однако, когда приехали экстренные службы, то в здании находились люди. Все они эвакуированы и проходят медосмотр.

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Нарушение правил хранения ртути
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