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Грозы и наводнения во Франции унесли жизни шести человек

Происшествия

На юге Франции объявлен оранжевый уровень опасности

Каркасон, Франция, 15 октября 2018, 11:09 — REGNUM  Грозы и наводнения во французском департаменте Од унесли жизни шести человек, сообщает Le Figaro.

На юге Франции объявлен оранжевый уровень опасности.

В ночь с 14 на 15 октября в Каркасоне выпало от 160 до 180 мм осадков. В Требе вода поднялась на восемь метров за пять часов. Уровень воды в Оде достиг семи метров, беспрецедентного значения с 1891 года.

«Многие дороги отрезаны. Избегайте любых перемещений», — заявила префектура департамента Од в твиттере.

По прогнозам синоптиков, плохая погода продлится до завтрашнего утра. Ожидается, что выпадет 2−3-месячная норма осадков. Юго-восточный ветер усилится до 90−100 км/ч, высота волн на юге Франции может достигать трех метров.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, в департаменте Од выпало свыше 180 мм осадков. Из-за разгула стихии в агломерации Каркасон на юге Франции не ходит школьный транспорт.

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