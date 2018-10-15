Не менее пяти человек погибли при наводнении на юге Франции

Париж, , 10:49 — REGNUM В результате вызванного ливнями наводнения на юге Франции погибли не менее пяти человек, сообщает 15 октября BFMTV.

По данным издания, одной из жертв непогоды стала монахиня в коммуне Виллардоннель. Также в коммуне Кюксак мужчина получил ранения после обрушения дома.

Напомним, сегодня, 15 октября, в департаменте Од на юге Франции объявлен максимальный — красный — уровень предупреждения о неблагоприятных погодных условиях. В других департаментах — Тарне, Верхней Гаронне, Эро, Авероне, Тарне и Гаронне, Восточных Пиренеях объявлен оранжевый уровень погодной опасности.

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