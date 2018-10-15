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ДТП с автобусом под Рязанью: пострадали два человека

Происшествия

Пострадавшим не потребовалась госпитализация

Рязань, 15 октября 2018, 10:37 — REGNUM  В Рязанской области утром 15 октября произошла авария с участием пассажирского автобуса и грузовика. По данным СМИ, в результате пострадали два человека. Они получили несерьезные ушибы, помощь была оказана на месте.

Авария произошла на перекрестке у поворота на село Алешня на трассе М-5 примерно в 7:30. Информация о ДТП появилась в социальных сетях. Очевидцы выложили видео, на которых видно, что у автобуса сильно пострадал правый задний угол. Как сообщил ТАСС, по предварительным данным, виноват водитель грузовика, который въехал в автобус, когда тот затормозил перед поворотом налево. Вероятно, речь идет о нарушении дистанции.

ИА REGNUM отмечает, что в ночь на 15 октября в Тверской области также было ДТП с участие автобуса. Кроме него, в аварии участвовали еще шесть автомобилей. В результате пострадали восемь человек.

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Аварии пассажирского автотранспорта
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