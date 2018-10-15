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Под Челябинском опрокинулся микроавтобус: есть пострадавшие

Происшествия

Официально сообщают о семи гражданах, получивших травмы

Челябинск, 15 октября 2018, 10:11 — REGNUM  В южноуральском Аргаяшском районе утром 15 октября опрокинулась маршрутка. Травмы получили семь человек, сообщили журналистам в областном минздраве.

Несколько человек госпитализированы.

По информации ГИБДД, одной из причин аварии стали неблагоприятные погодные условия. Водитель не выбрал грамотно скорость, не справился с управлением и съехал в кювет.

Отметим, утром 15 октября в Челябинской области отмечены гололёд и снегопады. Те же погодные явления происходят и в Свердловской области. В Екатеринбурге возросло количество ДТП, что привело к увеличению заторов на дорогах.

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