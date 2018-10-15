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Под Киевом у чиновницы, боровшейся за сохранение леса, сожгли автомобиль

Происшествия

А также автомобиль ее мужа

Киев, 15 октября 2018, 10:27 — REGNUM  Неизвестные сожгли автомобиль чиновника из пгт Коцюбинское в Киевской области возле города Ирпень, сообщает 15 октября местное издание «Громада Приірпіння».

Согласно сообщению, сотрудник Коцюбинского поселкового совета занималась расследованием коррупционных схем власти и защищала местный Беличанский лес. Неизвестные в ночь на 15 октября сожгли машину женщины, а также машину ее мужа, от огня пострадало еще несколько близлежащих автомобилей. Пострадавшая уверена, что поджог связан с ее деятельностью.

Напомним, ранее украинские радикалы напали на офис Социал-демократической партии в Киеве. Националисты разбили окна офиса, оставили оскорбительные надписи и забросали здание дымовыми шашками.

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Поджоги автомобилей
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