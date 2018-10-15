На Камчатке школьница спасла из огня пятерых детей

Петропавловск-Камчатский, , 10:01 — REGNUM Пятерых детей спасла на пожаре 15-летняя жительница Петропавловска-Камчатского. Об этом сообщает 15 октября пресс-служба ГУ МЧС РФ по Камчатскому краю.

В ведомстве отметили, что возгорание возникло в трехкомнатной квартире десятиэтажного дома на улице Савченко. Одна из находившихся в квартире девочек прибежала за помощью в квартиру напротив, где готовилась к школе ученица старших классов Карина Парышева.

Девочка эвакуировала из горящей квартиры двоих маленьких детей, привела их к себе домой, тепло одела их и своих братьев и сквозь дым на лестничной площадке сумела вывести навстречу поднимающимся пожарным.

«Руководство ГУ МЧС России по Камчатскому краю намерено поощрить юную героиню и представить ее к ведомственной награде», — говорится в сообщении пресс-службы.

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Как сообщало ИА REGNUM, 17 сентября президент РФ Владимир Путин подписал указ об учреждении медали «За отвагу на пожаре» и почетного звания «Заслуженный работник пожарной охраны России». Медаль будет вручаться за мужество и отвагу, проявленные при тушении пожаров, спасении людей или имущества от огня.

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