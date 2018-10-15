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Пень от дерева выброшен из окна небоскреба в Берлине: погиб ребенок

Происшествия

Полиция еще не выяснила, что послужило причиной трагического инцидента

Пень от дерева выброшен из окна небоскреба в Берлине: погиб ребенок
Radio Saigón
С высоты

Берлин, 15 октября 2018, 10:03 — REGNUM  Восьмилетний мальчик погиб в Берлине, когда на него с 15-этажного здания упал пень от спиленного дерева, передает телеканал N-TV.

Как сообщает немецкая полиция, инцидент произошел во второй половине дня 14 октября в районе Райникендорф. Ребенок скончался на месте происшествия. Кусок распиленного дерева был выброшен из одного из окон здания.

Был ли трагический инцидент случайностью или преднамеренным действием, а также из какого именно окна был выброшен кусок дерева, полиции еще предстоит выяснить.

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Убийства и жестокое обращение с детьми
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