Пень от дерева выброшен из окна небоскреба в Берлине: погиб ребенок

Берлин, , 10:03 — REGNUM Восьмилетний мальчик погиб в Берлине, когда на него с 15-этажного здания упал пень от спиленного дерева, передает телеканал N-TV.

Как сообщает немецкая полиция, инцидент произошел во второй половине дня 14 октября в районе Райникендорф. Ребенок скончался на месте происшествия. Кусок распиленного дерева был выброшен из одного из окон здания.

Был ли трагический инцидент случайностью или преднамеренным действием, а также из какого именно окна был выброшен кусок дерева, полиции еще предстоит выяснить.