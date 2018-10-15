Мигрант задержан за нападение на школьницу в Петербурге

Санкт-Петербург, , 09:58 — REGNUM Безработный мигрант из азиатской страны средь бела дня набросился на 12-летнюю девочку в Выборгском районе Санкт-Петербурга и совершил в отношении школьницы насильственные действия сексуального характера.

По данным агентства «Оперативное прикрытие», преступление произошло 14 октября около 13:00 у дома 2 по Староорловской улице. Злоумышленник попытался скрыться, но был задержан по горячим следам благодаря оперативной реакции граждан. Им оказался 43-летний гражданин Узбекистана.

«Девочка с ушибом, кровотечением из левого предплечья была доставлена в больницу и после осмотра отпущена домой», — отмечает источник.

Возбуждено уголовное дело по части 4 статьи 132 УК РФ — «Насильственные действия сексуального характера в отношении лица, не достигшего четырнадцатилетнего возраста». За это преступление может быть назначено до 20 лет лишения свободы.

Также стало известно, что в ночь на 13 октября 28-летний неработающий гражданин Узбекистана жестоко изнасиловал 21-летнюю студентку одного из вузов Петербурга на Трамвайном проспекте в Кировском районе города. В то же утро подозреваемый был задержан на Ленинском проспекте. Возбуждено уголовное дело.

Как сообщало ИА REGNUM, в начале октября двое граждан Узбекистана были задержаны в Санкт-Петербурге по обвинению в изнасиловании и убийстве молодой женщины в Выборгском районе города. Преступление было совершено в начале сентября текущего года.

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А в сентябре суд в Ленинградской области вынес приговор 25-летнему мигранту из Узбекистана, который обвинялся в изнасиловании и убийстве петербурженки в сентябре 2017 года в лесу под Петербургом.

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