Румынский турист пропал в горах Кабардино-Балкарии

Нальчик, , 09:53 — REGNUM В Кабардино-Балкарии пропал турист из Румынии. Об этом стало известно утром 13 октября. В региональное управление МЧС сообщил о пропаже человека очевидец, который рассказал, что альпинист вышел из «Хижины», расположенной в районе «Приюта 11», в сторону западной вершины горы Эльбрус и до сих пор не вернулся.

Известно, что турист не зарегистрирован, его личность устанавливается. Его поиски велись до 13:00 13 октября с помощью коммерческого вертолета «ХелиЭкшен» и шести спасателей Эльбрусского высокогорного поисково-спасательного отряда, однако успеха не принесли.

В настоящее время поисково-спасательные работы приостановлены.

Читайте также: В Кабардино-Балкарии при восхождении на Эльбрус заблудились 12 туристов

Как сообщало спасательное ведомство КБР, в первом полугодии 2018 года в республике было проведено 39 поисково-спасательных операций. За шесть месяцев в горах погибли пять туристов, еще четверо пропали без вести.

Читайте также: Число погибших туристов в горах Кабардино-Балкарии снизилось втрое