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Румынский турист пропал в горах Кабардино-Балкарии

Происшествия

Он в одиночку отправился на Эльбрус четверо суток назад

Нальчик, 15 октября 2018, 09:53 — REGNUM  В Кабардино-Балкарии пропал турист из Румынии. Об этом стало известно утром 13 октября. В региональное управление МЧС сообщил о пропаже человека очевидец, который рассказал, что альпинист вышел из «Хижины», расположенной в районе «Приюта 11», в сторону западной вершины горы Эльбрус и до сих пор не вернулся.

Известно, что турист не зарегистрирован, его личность устанавливается. Его поиски велись до 13:00 13 октября с помощью коммерческого вертолета «ХелиЭкшен» и шести спасателей Эльбрусского высокогорного поисково-спасательного отряда, однако успеха не принесли.

В настоящее время поисково-спасательные работы приостановлены.

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Как сообщало спасательное ведомство КБР, в первом полугодии 2018 года в республике было проведено 39 поисково-спасательных операций. За шесть месяцев в горах погибли пять туристов, еще четверо пропали без вести.

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