Юг Франции заливает: есть погибшие и пропавшие без вести

Каркасон, Франция, , 09:36 — REGNUM Юг Франции оказался во власти ливневых дождей. По последним данным префекта, жертвами стихии в департаменте Од уже стали три человека. Один человек погиб, ещё двое пропали без вести, сообщает телеканал CNews. Их место нахождения пока не установлено.

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При этом отмечается, что непогода не стихает. Сильные грозы и дожди в департаменте продолжаются. По данным префектуры, в департаменте Од выпало свыше 180 мм осадков. Из-за разгула стихии в агломерации Каркасон на юге Франции не ходит школьный транспорт.

https://twitter.com/Prefet11/status/1051670987178209280

Добавим, что сегодня, 15 октября, в департаменте Од объявлен максимальный — красный — уровень предупреждения о неблагоприятных погодных условиях. В других департаментах — Тарне, Верхней Гаронне, Эро, Авероне, Тарне и Гаронне, Восточных Пиренеях объявлен оранжевый уровень погодной опасности.

Как сообщало ИА REGNUM, в первой декаде августа во Франции из-за сильных ливней из трех южных департаментов — Дром, Ардеш и Гар — эвакуировали людей.

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