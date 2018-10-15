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ДНР: в Донбассе солдат ВСУ без причины открыл огонь по своим сослуживцам

Происшествия

В результате солдат был убит

Донецк, 15 октября 2018, 09:37 — REGNUM  В Донбассе между военнослужащими ВСУ произошла перестрелка, заявил 14 октября начальник пресс-службы управления Народной милиции Донецкой Народной Республики (ДНР) Даниил Безсонов, сообщает «Донецкое агентство новостей».

По его словам, инцидент произошел в 92-й бригаде ВСУ. Один из военнослужащих бригады покинул свой пост, занял оборону на расстоянии 200 м и начал стрелять по своим же сослуживцам из автомата. На призывы прекратить огонь солдат не реагировал и продолжал стрелять, выкрикивая националистические лозунги. В итоге его убили.

Безсонов отметил, что солдат мог находиться в состоянии наркотического опьянения.

Напомним, разведка ДНР и ЛНР не раз отмечала, что украинская армия несет немалые потери вне боев из-за употребления солдатами ВСУ наркотиков и алкоголя.

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Действия ВС Украины в Донбассе
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