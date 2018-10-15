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Массовая авария под Тверью: столкнулись семь машин

Происшествия

Данные о количестве пострадавших разнятся

д. Дуброво, Тверская область, 15 октября 2018, 09:15 — REGNUM  В Тверской области произошло крупное дорожно-транспортное происшествие. По информации регионального ГУ МВД, на 359-м км трассы М-9 «Балтия» около населенного пункта Дуброво столкнулись сразу семь автомобилей.

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Инцидент произошёл в ночь на 15 октября. Известно, что участниками помимо легковых автомобилей стали грузовик и автобус. В результате ДТП пострадали по меньшей мере восемь человек.

Как сообщает пресс-служба регионального управления МЧС России по Тверской области, на месте происшествия работали спасатели, медики и экипаж ГИБДД. Проводились работы по деблокировки пострадавших.

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Обстоятельства ДТП выясняют сотрудники дорожной полиции.

Как сообщало ИА REGNUM, страшная авария произошла в Тверской области менее двух недель назад. Утром 5 октября рядом с деревней Некрасово Калининского района столкнулись микроавтобус, перевозивший пассажиров, и автобус Лиаз. В результате погибли 13 человек. По предварительным данным, виновником аварии стал водитель микроавтобуса.

Возбуждено уголовное дело.

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Аварии пассажирского автотранспорта
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