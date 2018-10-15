В Зауралье выросло число аварий с участием общественного транспорта

Курган, , 09:14 — REGNUM В Зауралье растёт число дорожных происшествий по вине водителей автобусов. Особенно тяжелая ситуация в Кургане — с января 2018 в городе произошло 23 аварии с участием общественного транспорта, сообщили корреспонденту ИА REGNUM в пресс-службе регионального ГИБДД.

Всего в регионе с начала 2018 года произошло 28 аварий с автобусами. Это на 27,3% больше, чем за аналогичный период 2017 года.

Как сообщало ранее ИА REGNUM, рост аварий с участием пассажирского транспорта отмечался и в 2017 году — только с января по март было совершено восемь ДТП, в которых пострадали десять человек и двое погибли.

Как уточнили в ГИБДД, в 2018 году смертельных случаев удалось не допустить. Однако 31 человек получил травмы. При этом основные причины происшествий — грубые нарушения правил технической эксплуатации автобусов и низкая дисциплина водителей, а также недостаток профилактической работы в автотранспортных предприятиях.

Отметим, что жители Кургана в соцсетях жалуются на грубость водителей и контролёров, на «гонки» водителей маршруток, на начало движения автобуса с открытыми дверями и другие нарушения.

Сотрудники ГИБДД в связи со сложившейся ситуацией проведут допмероприятия по контролю за безопасностью пассажирских перевозок. В числе прочего пройдут проверки автобусов, участвующих в межрегиональном и междугородном сообщении.

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