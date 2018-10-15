Понедельник, 15 Октября 2018 года
11:06:10 МСК

В Иркутск из-за неубранного шасси вернулся самолет, вылетевший в Токио

Происшествия

На борту находились 148 человек, никто из них не пострадал

В Иркутск из-за неубранного шасси вернулся самолет, вылетевший в Токио
Gleb Osokin
Международный аэропорт Иркутска

Иркутск, 15 октября 2018, 09:02 — REGNUM  Вылетевший из Иркутска в Токио пассажирский авиалайнер Airbus A320 авиакомпании S7 вернулся в аэропорт вылета в связи с техническими неполадками одного из шасси. Об этом сообщает 15 октября пресс-служба иркутского авиапредприятия.

«Самолёт вылетел из аэропорта Иркутска в 12:30 (07:30 мск), а в 13:22 (08:22 мск) вернулся. Причина посадки — не закрылись шасси. На борту находились 148 человек, никто не пострадал», — цитирует ИА «ИрСити» слова представителя пресс-службы.

Также сообщается, что пассажиры позднее вылетели в Токио на запасном воздушном судне авиакомпании S7.

Как сообщало ИА REGNUM, 13 октября в аэропорту Уфы совершил аварийную посадку самолет Airbus A-321, выполнявший рейс Анталья — Уфа. По данным МЧС РФ, причина ЧП — неисправная гидравлическая система шасси.

Читайте также: Пассажирский самолет совершил аварийную посадку в аэропорту Уфы

Если Вы заметите ошибку в тексте, выделите её и нажмите Ctrl + Enter, чтобы отослать информацию редактору.
Авиапроисшествия
×

Сброс пароля

Вход / Регистрация
E-mail *
Пароль *
Имя *
Фамилия
Регистрируясь, вы соглашаетесь с условиями
Положения о защите персональных данных
Забыли пароль?
E-mail
Назад Сбросить