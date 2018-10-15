В Иркутск из-за неубранного шасси вернулся самолет, вылетевший в Токио

Иркутск, , 09:02 — REGNUM Вылетевший из Иркутска в Токио пассажирский авиалайнер Airbus A320 авиакомпании S7 вернулся в аэропорт вылета в связи с техническими неполадками одного из шасси. Об этом сообщает 15 октября пресс-служба иркутского авиапредприятия.

«Самолёт вылетел из аэропорта Иркутска в 12:30 (07:30 мск), а в 13:22 (08:22 мск) вернулся. Причина посадки — не закрылись шасси. На борту находились 148 человек, никто не пострадал», — цитирует ИА «ИрСити» слова представителя пресс-службы.

Также сообщается, что пассажиры позднее вылетели в Токио на запасном воздушном судне авиакомпании S7.

Как сообщало ИА REGNUM, 13 октября в аэропорту Уфы совершил аварийную посадку самолет Airbus A-321, выполнявший рейс Анталья — Уфа. По данным МЧС РФ, причина ЧП — неисправная гидравлическая система шасси.

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