Пострадавших от пожаров в Алтайском крае не забыли, уверяют власти

Барнаул, , 09:04 — REGNUM Власти Алтайского края обнародовали планы по оказанию помощи жителям сёл Кубанка и Володарка, чьи дома сгорели в результате ландшафтных пожаров, произошедших 13 октября 2018 года, передаёт корреспондент ИА REGNUM.

Судя по официальный информации, опубликованной сегодня, 15 октября, на сайте регионального правительства, оставшиеся без крова люди должны ощутить заботу о себе уже в ближайшие часы.

«Семьям с детьми, пострадавшим от пожара, из средств краевого бюджета и Российского детского фонда для приобретения предметов первой необходимости будет выделено по 30 тысяч рублей на каждого собственника жилья, остальным пострадавшим — по 10 тысяч рублей», — отмечают чиновники.

Любопытно, что ещё накануне в администрации села Кубанка корреспонденту ИА REGNUM не смогли подсказать, где найти пострадавших, чтобы передать гуманитарную помощь. Но из сегодняшнего сообщения краевых чиновников следует, что «все пострадавшие временно размещены у родственников, администрация района рассматривает вопрос о предоставлении муниципального жилья».

Напомним, масштабные травяные пожары, перекинувшиеся на два дома и с десяток хозяйственных построек в Кубанке и один жилой дом и несколько бесхозяйных — в Володарке — спровоцировал штормовой ветер и чьё-то преступное пренебрежение правилами противопожарной безопасности.

Кстати, гражданам, у которых пострадали надворные постройки, пообещали выплатить материальную помощь — по пять тысяч рублей. Также известно, что лишь один из пострадавших от огня домов был застрахован от пожара.

Между тем, по данным синоптиков, 15 октября в Алтайском крае возможны осадки в виде дождя и мокрого снега, гололёдные явления и усиление ветра до 22−27 метров в секунду.

Читайте ранее в этом сюжете: «Это был ужас!» — как штормовой ветер раздул пожары на Алтае