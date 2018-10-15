Понедельник, 15 Октября 2018 года
09:57:04 МСК

Пострадавших от пожаров в Алтайском крае не забыли, уверяют власти

Происшествия

Оставшимся без крова жителям Володарки и Кубанки предоставят жилье и предметы первой необходимости

3
Пострадавших от пожаров в Алтайском крае не забыли, уверяют власти
Светлана Шаповалова © ИА REGNUM
Пожар в Володарке

Барнаул, 15 октября 2018, 09:04 — REGNUM  Власти Алтайского края обнародовали планы по оказанию помощи жителям сёл Кубанка и Володарка, чьи дома сгорели в результате ландшафтных пожаров, произошедших 13 октября 2018 года, передаёт корреспондент ИА REGNUM.

Судя по официальный информации, опубликованной сегодня, 15 октября, на сайте регионального правительства, оставшиеся без крова люди должны ощутить заботу о себе уже в ближайшие часы.

3
Пожар в Володарке
Светлана Шаповалова © ИА REGNUM
Пожар в Володарке

«Семьям с детьми, пострадавшим от пожара, из средств краевого бюджета и Российского детского фонда для приобретения предметов первой необходимости будет выделено по 30 тысяч рублей на каждого собственника жилья, остальным пострадавшим — по 10 тысяч рублей», — отмечают чиновники.

Любопытно, что ещё накануне в администрации села Кубанка корреспонденту ИА REGNUM не смогли подсказать, где найти пострадавших, чтобы передать гуманитарную помощь. Но из сегодняшнего сообщения краевых чиновников следует, что «все пострадавшие временно размещены у родственников, администрация района рассматривает вопрос о предоставлении муниципального жилья».

2
Тлеющие останки дома в Володарке
Светлана Шаповалова © ИА REGNUM
Тлеющие останки дома в Володарке

Напомним, масштабные травяные пожары, перекинувшиеся на два дома и с десяток хозяйственных построек в Кубанке и один жилой дом и несколько бесхозяйных — в Володарке — спровоцировал штормовой ветер и чьё-то преступное пренебрежение правилами противопожарной безопасности.

Кстати, гражданам, у которых пострадали надворные постройки, пообещали выплатить материальную помощь — по пять тысяч рублей. Также известно, что лишь один из пострадавших от огня домов был застрахован от пожара.

Между тем, по данным синоптиков, 15 октября в Алтайском крае возможны осадки в виде дождя и мокрого снега, гололёдные явления и усиление ветра до 22−27 метров в секунду.

Читайте ранее в этом сюжете: «Это был ужас!» — как штормовой ветер раздул пожары на Алтае

Если Вы заметите ошибку в тексте, выделите её и нажмите Ctrl + Enter, чтобы отослать информацию редактору.
Травяные пожары
×

Сброс пароля

Вход / Регистрация
E-mail *
Пароль *
Имя *
Фамилия
Регистрируясь, вы соглашаетесь с условиями
Положения о защите персональных данных
Забыли пароль?
E-mail
Назад Сбросить