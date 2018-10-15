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На Енисее сел на мель теплоход «Ладья» с пятью членами экипажа

Происшествия

В результате происшествия никто из находившихся на борту людей не пострадал, также не случилось разлива нефтепродуктов

Красноярск, 15 октября 2018, 08:46 — REGNUM  На севере Красноярского края на реке Енисей теплоход «Ладья» сел на мель. Об этом сообщает 15 октября пресс-служба Западно-Сибирского следственного управления на транспорте СКР.

По предварительной версии следователей, инцидент с судном, на борту которого находились пятеро человек, произошел «из-за сильного порыва ветра». Сообщается, что в результате происшествия никто из находившихся на борту людей не пострадал, также не случилось разлива нефтепродуктов.

«Организована доследственная проверка по признакам преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 263 УК РФ («Нарушение правил безопасности движения и эксплуатации водного транспорта»), — добавили в ведомстве.

Как сообщало ИА REGNUM, 10 октября сухогруз под флагом Того с 3,2 тыс. тонн угля на борту сел на мель у побережья Крыма. Экипаж с тонущего судна эвакуировал российский пограничный катер.

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Происшествия на воде
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