Теплоход ветром выбросило на мель в Красноярском крае

Игарка, Красноярский край, , 08:32 — REGNUM В Красноярском крае теплоход «Ладья», который ветром выбросило на мель, получил пробоину корпуса. Как сообщили ИА REGNUM сегодня, 15 октября, в Западно-Сибирской транспортной прокуратуре, инцидент произошёл 14 октября в тёмное время суток в районе острова Малый Медвежий недалеко от города Игарки.

По данным ведомства, пострадавших нет, разлива нефтепродуктов не произошло. Красноярский транспортный прокурор организовал по данному факту проверку исполнения законодательства о безопасности судоходства.

Кроме того, проверку по факту транспортного происшествия на реке Енисей проводит Западно-Сибирское следственное управление на транспорте СКР. Как сообщили ИА REGNUM в ведомстве, на борту теплохода находились пять человек.

Доследственная проверка проводится по признакам преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 263 УК РФ («Нарушение правил безопасности движения и эксплуатации водного транспорта»). По результатам проверки будет принято процессуальное решение.