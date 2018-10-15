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На Камчатке произошло землетрясение магнитудой 5,7

Происшествия

Жертв и разрушений в результате подземных толчков нет

На Камчатке произошло землетрясение магнитудой 5,7
Иллюстрация: NASA
Камчатка. Вид из космоса

Петропавловск-Камчатский, 15 октября 2018, 07:34 — REGNUM  Землетрясение магнитудой 5,7 произошло у восточного побережья Камчатки, сообщает 15 октября пресс-служба регионального главного управления МЧС РФ.

По данным ведомства, эпицентр подземных толчков находился в акватории Кроноцкого залива на глубине 127 километров, в 127 километрах северо-восточнее Петропавловск-Камчатского городского округа.

«Жители, проживающие в Петропавловск-Камчатском городском округе и в городе Елизово, ощутили землетрясение силой до трех баллов», — говорится в сообщении.

Отмечается, что жертв и разрушений в результате землетрясения нет, угроза возникновения цунами не объявлялась. Сотрудники МЧС произвели осмотр всех социально значимых объектов.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее землетрясение магнитудой 6,7 произошло у берегов островов Курильской гряды. Эпицентр сейсмособытия находился в 262 км к северо-западу от посёлка Озерновский.

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