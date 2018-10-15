На Камчатке произошло землетрясение магнитудой 5,7

Петропавловск-Камчатский, , 07:34 — REGNUM Землетрясение магнитудой 5,7 произошло у восточного побережья Камчатки, сообщает 15 октября пресс-служба регионального главного управления МЧС РФ.

По данным ведомства, эпицентр подземных толчков находился в акватории Кроноцкого залива на глубине 127 километров, в 127 километрах северо-восточнее Петропавловск-Камчатского городского округа.

«Жители, проживающие в Петропавловск-Камчатском городском округе и в городе Елизово, ощутили землетрясение силой до трех баллов», — говорится в сообщении.

Отмечается, что жертв и разрушений в результате землетрясения нет, угроза возникновения цунами не объявлялась. Сотрудники МЧС произвели осмотр всех социально значимых объектов.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее землетрясение магнитудой 6,7 произошло у берегов островов Курильской гряды. Эпицентр сейсмособытия находился в 262 км к северо-западу от посёлка Озерновский.

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