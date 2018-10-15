Угрозы нет: река Цзиньша прорвала оползневую запруду на юго-западе Китая

Лхаса, Китай, , 07:10 — REGNUM Уровень воды в запруде, образовавшейся в результате схода оползня близ участка реки Цзиньша на юго-западе Китая, вернулся к приемлемому значению, сообщает 14 октября агентство Синьхуа.

Уровень воды на верхнем и нижнем течении реки остается стабильным, сообщили в министерстве чрезвычайных ситуаций КНР. Информации о пострадавших в провинциях Сычуань и Юньнань, а также в Тибетском автономном районе из-за высокого уровня не поступало. Министерство призвало продолжить работу в экстренном режиме и мониторить ситуацию с целью обеспечения должного уровня безопасности людей, проживающих в указанных районах.

Напомним, что оползень сошел 11 октября в районе границы между провинции Сычуань и Тибетом, что привело к образованию запруды. Вода с верхних течений в итоге прорвала блокаду, значительно понизив уровень воды в запруде. В целях обеспечения безопасности порядка 21 тыс. человек были перемещены в безопасное место 12 октября.

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