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В иракской Басре от загрязнения воды пострадали 111 тыс. человек

Происшествия

Случаи отравления зафиксированы среди учащихся школ

В иракской Басре от загрязнения воды пострадали 111 тыс. человек
Ildar Sagdejev
Грязная питьевая вода

Басра, Ирак, 15 октября 2018, 05:13 — REGNUM  Некачественной питьевой водой в иракской провинции Басра отравились 111 тыс. человек. Об этом заявил директор офиса Верховного комиссара ООН по правам человека в городе Басра Махди ат-Тамими, сообщает телеканал Al-Sumaria.

«Число случаев отравления загрязненной водой увеличилось до 111 тысяч человек», — сказал ат-Тамими.

Он добавил, что случаи отравления зафиксированы среди учащихся школ после начала учебного года. Ат-Тамими призвал официальный Багдад и местные власти выразить четкую и серьезную позицию по этому вопросу.

Как сообщало ИА REGNUM, с начала июля в провинции Басра продолжаются акции протеста. Люди недовольны безработицей и ухудшением состояния коммунальной отрасли, включая проблемы с питьевой водой и электроснабжением.

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