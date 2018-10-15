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В Калифорнии 40 человек пострадали в ДТП с автобусом

Происшествия

Пятеро пострадавших — в тяжелом состоянии

Лос-Анджелес, США, 15 октября 2018, 04:38 — REGNUM  На юге американского штата Калифорния произошло крупное ДТП с участием автобуса. Пострадали по меньшей мере 40 человек, передает телеканал Fox News со ссылкой на экстренные службы.

Авария случилась на скоростной автостраде 405 в долине Сан-Фернандо. Автобус протаранил несколько автомобилей.

Госпитализация потребовалась 25 пострадавшим. Состояние пятерых из них медики оценивают как тяжелое.

Как сообщало ИА REGNUM, 6 октября в штате Нью-Йорк лимузин свадебного кортежа столкнулся с другим транспортным средством. Погибли 20 человек.

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Дорожно-транспортные происшествия
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