Детский праздник в Техасе обернулся смертельной перестрелкой

Остин, США, , 03:10 — REGNUM Празднование детского дня рождения в американском штате Техас закончилось стрельбой. Погибли четыре человека, сообщает Associated Press.

Перестрелка произошла 13 октября. Все погибшие — мужчины. Самому молодому из них 20 лет, самому старшему — 62 года. Отмечается, что трое из них имеют одну фамилию, и, судя по всему, являются членами одной семьи.

Стрельба произошла в результате ссоры на празднике. Что именно стало поводом, не уточняется.

Один подозреваемый задержан полицией. Его имя не раскрывается.

Как сообщало ИА REGNUM, инциденты с огнестрельным оружием происходят в США, включая Техас, регулярно. Так, в сентябре в городе Ирвинг штата Техас вооруженный пожилой мужчина захватил несколько человек в заложники. В июле стрельба произошла в торговом центре техасского Мак-Аллена.

В мае в Санта-Фе 10 человек стали жертвами стрельбы в средней школе, еще 13 получили ранения. По версии следствия, огонь по людям открыл 17-летний Димитриос Пагуртзис.

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