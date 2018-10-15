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Два трамвая попали под обстрел в Петербурге

Происшествия

Осколками стекла поранило женщину

Санкт-Петербург, 15 октября 2018, 01:23 — REGNUM  Полиция Петербурга расследует хулиганскую выходку в отношении общественного транспорта во Фрунзенском районе на юге города. В результате инцидента есть пострадавшая.

Как рассказали в ГУ МВД России по Санкт-Петербургу, 14 октября в 20:50 в полицию пришло сообщение о повреждении неизвестными стекла трамвая, двигавшегося по Бухарестской улице. Осколками стекла была травмирована пассажирка.

Через некоторое время стало известно о еще одном случае повреждения трамвая на Бухарестской улице.

«На месте работают сотрудники полиции, устанавливаются характер и причины повреждений, опрашиваются очевидцы происшествия», — отметили в Главке региональной полиции.

По данным телеканала «78», обстрел трамваев из неизвестного оружия произошел на пересечении Бухарестской улицы с улицей Белы Куна. Инцидент вызвал пробку из трамваев в обе стороны. По предварительным данным, стреляли из проезжающего автомобиля.

Как сообщало ИА REGNUM, в марте 2018 года неизвестные злоумышленники разбили стекла в одном из составов частного трамвая «Чижик» в Красногвардейском районе Санкт-Петербурга. Тогда по трамваю стреляли из пневматики. Пострадавших не было, о задержании злоумышленников ничего не сообщалось.

Читайте ранее в этом сюжете: Частный трамвай «Чижик» в Петербурге повредили хулиганы

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Хулиганство в России и борьба с ним
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