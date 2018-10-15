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В Москве пятеро рабочих упали со строительных лесов

Происшествия

Четверым из них потребовалась госпитализация

Москва, 15 октября 2018, 01:12 — REGNUM  В центре Москвы обрушились строительные леса, пострадали пять человек. По факту травмирования рабочих проводится проверка, сообщает пресс-служба столичного главка СКР.

ЧП случилось вечером 14 октября в Газетном переулке, где ведутся работы по реконструкции фасада здания. Строительные конструкции обрушились вместе с находящимися на них людьми.

Травмы различной степени тяжести получили пятеро рабочих, четверым из них потребовалась госпитализация. Устанавливаются все обстоятельства и причины произошедшего. По итогам проверки будет принято процессуальное решение.

Как сообщало ИА REGNUM, в июле в Новой Москве мужчина получил сильные ожоги при проведении электромонтажных работ на стройке. Пострадавшего доставили в больницу санитарным вертолетом.

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Происшествия на стройках
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