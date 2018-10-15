В Париже задержаны за рэкет выходцы из Чечни — Figaro

Париж, , 01:00 — REGNUM Задержание банды вымогателей стало итогом спецоперации во французском департаменте Сен-Сен-Дени. В руки полиции попали 23 выходца из Чечни, сообщает газета Le Figaro.

Группа рэкетиров, как полагают правоохранители, взимала «плату» за въезд в Париж с приезжих «с Востока», в частности, с прибывших из Польши, Молдавии и Украины. Плата составляла 200 евро, в месяц рэкетиры могли получить до 200 тыс. евро.

Отмечается, что в числе задержанных в пригороде Парижа есть лица категории fiche S — те, кто представляет угрозу государственной безопасности. Информация о возможной их связи с террористическими организациями пока отсутствует.