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Склад боеприпасов в Ичне продолжают заливать водой

Происшествия

Ранее в минобороны Украины отрапортовали о ликвидации пожара

Ичня, Украина, 14 октября 2018, 23:51 — REGNUM  В течение дня, 14 октября, пожарная авиация Украины сбросила 102 тонны воды на территорию склада боеприпасов в Черниговской области, сообщили в государственной службе по чрезвычайным ситуациям (ГСЧС).

Всего с начала ЧП пожарные совершили 144 сброса общим объемом 804 тонны воды.

Кроме того, в медицинских учреждениях области остаётся 91 эвакуированный житель окрестных населённых пунктов.

«Остаются отключенными от газоснабжения 3015 абонентов в 4 населенных пунктах (г. Ичня, с. Гмырянка, с. Гужовка, с. Максимовка)», — сказано в сообщении.

Напомним, за минувшие сутки на территории сгоревшего склада боеприпасов в Ичне были зафиксированы десятки взрывов. Пожарные продолжают ликвидацию последствий ЧП, несмотря на ранее опубликованную информацию о прекращении пожара.

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