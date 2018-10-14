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Депутат Киевсовета подстрелил себя из наградного оружия

Происшествия

Мужчина в реанимации

Депутат Киевсовета подстрелил себя из наградного оружия
Пистолет

Киев, 14 октября 2018, 23:00 — REGNUM  Депутат Киевсовета Пётр Кузик ранил себя в живот из наградного пистолета, сообщило 14 октября издание «Strana.ua».

В данный момент он находится в реанимации, никаких подробностей или опровержения случившегося пока нет.

Напомним, в сентябре 2018 года полиция раскрыла убийство бывшего сумского депутата Анатолия Жука. В гибели мужчины виновата его жена, которая после убийства спешно покинула территорию Украины.

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