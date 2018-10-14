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ДТП в Астраханской области: погибли четыре человека

Происшествия

В настоящее время на месте аварии работают сотрудники специальных служб

ДТП в Астраханской области: погибли четыре человека
Иван Шилов © ИА REGNUM
Скорая помощь

Астрахань, 14 октября 2018, 21:44 — REGNUM  В Астраханской области столкнулись два транспортных средства — автомобили Toyota Camry и Skoda Fabia. Об этом сообщил РИА Новости представитель регионального УМВД России.

ДТП произошло в воскресенье, 14 октября, на 1198 км трассы «Волгоград-Астрахань». По последним данным, в результате инцидента погибли четыре человека.

По словам источника, виновником аварии мог стать водитель Camry, выехавший на встречную полосу.

В настоящее время на месте аварии работают сотрудники специальных служб.

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