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Полиция Киева задержала у стен лавры около сотни мужчин

Происшествия

Полицейские утверждают, что готовы сами охранять храм

Полиция Киева задержала у стен лавры около сотни мужчин
Киево-Печерская лавра

Киев, 14 октября 2018, 21:17 — REGNUM  Киевские полицейские устанавливают личности мужчин, которые были задержаны возле Киево-Печерской лавры, заявил руководитель главного управления нацполиции Киева Андрей Крищенко 14 октября, сообщил официальный сайт ведомства.

Задержанные доставлены в участки для проверки данных и проведения профилактической беседы, сообщил чиновник.

«Мы сможем защитить все культовые сооружения, и не допустим любых актов вандализма, захватов и тому подобное. Полиция не нуждается в помощи посторонних лиц, если они не являются членами общественных формирований по охране общественного порядка, должным образом зарегистрированных», — отметил Крищенко.

Напомним, ранее стало известно, что у Киево-Печерской лавры собираются верующие, которые намерены противостоять попыткам раскольников захватить святыню.

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