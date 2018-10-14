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В Адыгее разбился парашютист

Происшествия

Трагедия произошла в воскресенье, 14 октября, в районе поселка Энем

Майкоп, 14 октября 2018, 20:53 — REGNUM  По факту смерти парашютиста 1957 года рождения в Республике Адыгея проводится доследственная проверка. Об этом сообщает Южное следственное управление на транспорте Следственного комитета Российской Федерации (СКР).

Трагедия произошла в воскресенье, 14 октября, в районе поселка Энем. По предварительным данным, у мужчины, совершившего прыжок с самолета Л-410, закрутились стропы парашюта.

Таким образом, мужчина упал с высоты примерно 800 метров. В настоящее время устанавливаются все обстоятельства произошедшего.

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Авиапроисшествия
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