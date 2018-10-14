В Киеве атаковали бывший офис политика Виктора Медведчука

Киев, , 21:01 — REGNUM Боевики неонацистских группировок атаковали здание, где когда-то располагался офис политика Виктора Медведчука. Об этом сообщил лидер группировки «С14» (организация, деятельность которой запрещена в РФ) Евгений Карась 14 октября на своей странице в социальной сети Facebook.

Злоумышленники испачкали краской стены здания, они бросали камни в окна и выкрикивали лозунг «Смерть Кремлю!». Представители группировок также требовали от Медведчука вернуть на Украину неких «пленных».

Напомним, майданщики считают Виктора Медведчука чуть ли не главным представителем Кремля на Украине. Поводом для этого стали тесные связи политика с президентом России Владимиром Путиным.

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