Легкомоторный самолет въехал в толпу в Германии

Берлин, , 20:30 — REGNUM Три человека погибли и восемь пострадали в результате въезда легкомоторного самолёта в толпу людей в Германии, сообщает 14 октября новостной портал Focus Online.

Сообщается, что инцидент случился в федеральной земле Гессен около четырёх часов дня по местному времени.

Пилот частного легкомоторного самолёта не смог сразу зайти на посадку из-за сильного бокового ветра и зашёл на дополнительный круг. Но не сумев набрать нужную высоту, самолёт сломал крылом ограждение на аэродроме и въехал в стоящую толпу людей.

В результате авиапроисшествия погибли три человека, в их числе один ребёнок. Ещё восемь человек были травмированы. На месте инцидента начали работу экстренные службы.

Пилот самолёта не пострадал.

Ранее сообщалось о вынужденной посадке в Мумбаи пассажирского самолёта, направлявшегося из индийского города Тричинополи в Дубай. Самолёт при взлёте задел ограждение аэропорта своим шасси. Командир экипажа принял решение лететь в Мумбаи, где после приземления пассажиры вылетели в Дубай другим самолётом. Экипаж самолёта был отстранён от работы, в отношении пилотов проводится проверка.