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В Ровенской области обнаружен подпольный цех по обработке янтаря

Происшествия

Полицейские ищут сообщников задержанного

В Ровенской области обнаружен подпольный цех по обработке янтаря
Семеняченко Ирина © ИА Красная Весна
Янтарь

Заречное, Украина, 14 октября 2018, 19:24 — REGNUM  В селе Заречное Ровенской области полицейские обнаружили и изъяли у местного жителя янтарь и станки для его обработки на общую сумму более 2 миллионов в рублёвом эквиваленте, сообщили в пресс-службе областной полиции 14 октября на сайте ведомства.

В доме у 41-летнего мужчины было найдено около 100 кг янтаря различных фракций, восемь станков для его обработки, две мотопомпы, использующиеся при добыче камня, а также книги учёта.

Правоохранители устанавливают каналы сбыта готовой продукции, а также других лиц, причастных к незаконному бизнесу.

Напомним, в Ровенской области после 2014 года широкое распространение получила нелегальная добыча янтаря. Масштабы незаконного промысла таковы, что некоторые районы области в шутку называют «Янтарной народной республикой». Украинская полиция не контролирует ситуацию на этих территориях.

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Добыча и оборот янтаря
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