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ВСУ обстреляли исправительную колонию в Горловке

Происшествия

Мужчина получил ранение в грудь, а затем скончался в больнице

Донецк, 14 октября 2018, 18:18 — REGNUM  Боевики ВСУ обстреляли исправительную колонию №57, расположенную на окраине Горловки, заявил мэр города Иван Приходько, сообщило 14 октября «Донецкое агентство новостей».

В результате обстрела один заключённый получил ранение в грудь.

«К сожалению, получивший сегодня ранение… уроженец Константиновки, заключённый ИК № 57, скончался», — позже рассказал Приходько.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, 13 октября в ЛНР в результате обстрела поселка Марьевка в своём доме были убиты мать и дочь.

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Действия ВС Украины в Донбассе
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