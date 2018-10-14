ВСУ обстреляли исправительную колонию в Горловке

Донецк, , 18:18 — REGNUM Боевики ВСУ обстреляли исправительную колонию №57, расположенную на окраине Горловки, заявил мэр города Иван Приходько, сообщило 14 октября «Донецкое агентство новостей».

В результате обстрела один заключённый получил ранение в грудь.

«К сожалению, получивший сегодня ранение… уроженец Константиновки, заключённый ИК № 57, скончался», — позже рассказал Приходько.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, 13 октября в ЛНР в результате обстрела поселка Марьевка в своём доме были убиты мать и дочь.

Читайте также: ЛНР: боевики ВСУ убили мать и её несовершеннолетнюю дочь